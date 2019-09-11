В США осудили китаянку за проникновение в поместье Трампа

В Соединённых Штатах суд признал виновной китаянку Чжан Юйцзин в проникновении на территорию поместья "Мар-а-Лаго", которое принадлежит президенту страны Дональду Трампу.

Согласно источнику, девушка также обвиняется в предоставлении ложной информации сотрудникам спецслужб. Гражданке Китая грозит до шести лет тюрьмы. Рассмотрение по делу китаянки длилось всего два дня, передаёт РЕН ТВ.

Уточняется, что при обыске у девушки нашли устройство для обнаружения скрытых видеокамер, флеш-накопитель с вредоносным ПО и несколько тысяч долларов наличными. При проверке мобильного устройства выявлены сообщения, в которых один из знакомых пытался отговорить женщину от идеи проникнуть на территорию поместья.