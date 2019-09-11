В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

Жительница Великобритании похудела на 63 кило ради троих детей. До недавнего времени она весила 143 килограмма и испытывала не только проблемы со здоровьем, но и страдала от депрессии.

Об этом в среду сообщает издание The Mirror. Лишние килограммы серьезно ограничивали Ким Тарнер не только в повседневной жизни, но и в отношениях с собственными детьми. И это касалось многих аспектов.

В частности, она слишком быстро уставала, держа на руках своего трехлетнего сына, не могла участвовать в подвижных играх с детьми, а школьные соревнования с родителями превращались в ночной кошмар.

Однако в какой-то момент Ким взяла себя в руки и стала участником программы для похудения. Британке удалось избавиться от 3 килограмм, и теперь она подумывает о том, чтобы открыть свою программу.