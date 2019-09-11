Трамп назвал причину увольнения Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объяснил, почему отправил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. По его словам, он совершал "очень крупные ошибки".

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Трамп отметил, что не поддерживал позицию Болтона по Венесуэле и не понимает, зачем он говорил "о ливийской модели" для председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. По его словам, его заявление было неправильным, передаёт ТАСС.

"Он совершил некоторые очень крупные ошибки ... У меня на самом деле были очень хорошие отношения с ним, но он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными", - пояснил американский лидер.

Ранее Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые готовы занять пост советника по нацбезопаности США.