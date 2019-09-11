Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о пяти кандидатах на пост советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона. По его словам, они сами "очень хотят" вступить в новую должность.

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

"Пять человек, которых я считаю очень квалифицированными, это хорошие люди, с которыми я познакомился за последние три года. Мы объявим кого-нибудь примерно на следующей неделе", - передаёт слова американского лидера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп мог отправить Джона Болтона в отставку из-за разногласий в ситуации по Ирану.

Бывший советник по нацбезопасности заявляет, что сам предложил американскому лидеру своё увольнение.