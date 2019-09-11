Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона
11 сентября 2019, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]
Американский источники выяснили причину, из-за которой президент Соединённых Штатов Дональд Трамп мог отправить своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку.
Трамп мог уволить Болтана из-за разногласий по Ирану, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.
Отмечается, что американский лидер считал возможным смягчение санкций, введенных в отношении Тегерана, ради встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани, но Болтон был против реализации подобных действий. Тогда Трампа поддержал министр финансов Стивен Мнучин.
Согласно источнику, идея прозвучала во время совещания в Овальном кабинете в понедельник, 9 сентября. А позже Трамп принял решение отправить Болтона в отставку.
Напомним, что во вторник президент США сообщил о том, что попросил Джона Болтона подать в отставку. Позже американский лидер назовёт имя нового помощника.