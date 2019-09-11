Латвийский политик может отменить санкции против России

Сегодня, 11 сентября, избранная глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила в Брюсселе структуру будущей Еврокомиссии. ЕК начнет свою работу 1 ноября. В комиссию входит политик из Латвии Валдис Домбровскис. Ему предложено курировать на посту вице-председателя экономические и финансовые вопросы. А это значит, что санкции против России «в его руках».

Отдел Еврокомиссии, который отвечает за санкции и подчиняющийся главе дипломатии ЕС, в новой структуре ЕК будет переподчинен вице-председателю по вопросам экономики,которым станет кандидат от Латвии Валдис Домбровскис.

Согласно новой схеме распределения обязанностей внутри ЕК, из компетенции вице-председателя и представителя в вопросах иностранной политики и безопасности ЕС, которым должен стать кандидат от Испании Жозеп Боррель, введен пятый отдел внешнеполитических связей.

«Изменения для Службы внешнеполитических инструментов: часть пятого отдела, занимающегося санкциями, переводится из той службы в главное управление финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала ЕС», - говорится в документе.

Более того, латвийский политик будет в Брюсселе отвечать за вопросы, которые связаны с санкциями и борьбы с отмыванием денег.