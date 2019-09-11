11 сентября 2019 г., в годовщину атаки террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке, будет предпринята новая попытка импичмента Дональда Трампа. В этот день комитет палаты представителей Конгресса США по вопросам судопроизводства проведёт голосование по методам будущего расследования о возможных нарушениях со стороны президента.



Официально демократы выдвинули новое обвинение. Якобы Трамп рассматривает вариант проведения саммита «Большой семёрки» в 2020 году на собственном курорте. Демократы считают, что президентская инициатива противоречит требованиям американской конституции, которая запрещает членам администрации получать экономическую выгоду благодаря своей должности.



Политики хотят поручить агентам ФБР расследовать это предложение Трампа. Если спецслужбы сочтут, что это может стать угрозой для национальной безопасности, то это будет новым поводом для импичмента. Против Трампа созрел целый заговор политиков и влиятельных агентов.



Американское разведывательное сообщество всё больше уходит из-под контроля президента и законодателей. В Америке создан особо секретный разведывательный монстр. Он «настолько значительный и настолько скрытный, что никто не знает, сколько на него тратится денег, сколько человек в нём работает и сколько выполняется программ».



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