В Донбассе военные ВСУ накрыли минометным огнем принятых за бойцов ЛНР сослуживцев

В зоне конфликта в Донбассе военные из 14-й бригады Вооруженных сил Украины накрыли минометным огнем своих сослуживцев, которых они приняли за разведчиков ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции непризнанной республики.

По словам спикера Народной милиции Ивана Филипоненко, инцидент произошел в районе поселка Новотошковское. В результате минометного обстрела погиб один боец ВСУ, еще трое получили осколочные ранения, заявил Филипоненко на сегодняшнем брифинге для журналистов.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский политолог Вадим Карасев придумал способ возвращения Донецка и Луганска под контроль властей Украины без ведения боевых действий.