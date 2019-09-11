Япония вынужденно отравит Тихий океан радиацией?

В Японии обсуждают возможность сброса радиоактивной воды с аварийной атомной станции «Фукусима-1» в океан. Пока решение не принято, но в Токио заявляют, что другого варианта у Японии нет. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Пока радиоактивную воду на станции собирают в наземные резервуары. Однако ресурсы уже заканчиваются. К лету 2022 года все баки будут заполнены. Единственный выход, который есть у официального Токио — начать сброс отравленной радиацией воды в океан.

Атомная электростанция «Фукусима-1» пострадала после цунами. Из-за стихии у нее разрушились системы охлаждения и энергоснабжения. В атомных реакторах расплавилось топливо. Это привело к катастрофе.

В настоящий момент на станции ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Их окончание возможно только к 2040-м годам. Зараженные территории деактивируются.

Отсутствие места для хранения зараженной водой стало серьезнейшей проблемой спасательных работ. Если Япония осуществит сброс в океан, это может привести к глобальной катастрофе в масштабах всей планеты.