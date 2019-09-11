Житель Британии повредил череп девочке возрастом всего 13 месяцев. Мужчине вменяется в вину помещение младенца в сушильную машину с последующим ее включением. Суд вынес решение о 7 годах тюрьмы.

По словам британца, ребенок самостоятельно забрался аппарат, после чего тот самопроизвольно включился. Однако, как сообщает Рен ТВ, 25-летнего Томаса Данна уличили также в другом нападении на девочку.

Отметим, что шериф, расследовавший дело, вынужден был передан дело другой инстанции, поскольку сам он мог посадить садиста только на пять лет. О том, кем приходится мужчина ребенку, не сообщается.