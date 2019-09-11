Британец сломал череп младенцу, которого решил "просушить"
11 сентября 2019, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Британии повредил череп девочке возрастом всего 13 месяцев. Мужчине вменяется в вину помещение младенца в сушильную машину с последующим ее включением. Суд вынес решение о 7 годах тюрьмы.
По словам британца, ребенок самостоятельно забрался аппарат, после чего тот самопроизвольно включился. Однако, как сообщает Рен ТВ, 25-летнего Томаса Данна уличили также в другом нападении на девочку.
Отметим, что шериф, расследовавший дело, вынужден был передан дело другой инстанции, поскольку сам он мог посадить садиста только на пять лет. О том, кем приходится мужчина ребенку, не сообщается.