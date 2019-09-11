Несколько взрывов произошли на складах Минобороны Украины

В среду, 11 сентября, в пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что на территории арсенала в Калиновке Винницкой области произошло задымление и прозвучали шесть взрывов. Сейчас проводится работа по локализации огня вблизи склада.

"В настоящее время ситуацию контролируют спасатели, огонь вблизи складов локализован", - передаёт РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

По предварительной информации, задымление произошло из-за горения сухой травы. В результате происшествия никто не пострадал, полиция просит местных жителей не паниковать. Движение автотранспорта возле военной части ограничено.

По словам очевидцев, "на территории арсенала горит лес, было слышно несколько взрывов", пишет RT.