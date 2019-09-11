В США приспускают флаги в память о погибших 11 сентября 2001 года

Минутой молчания в 8:46 утра (15:46 по московскому времени) открылась в среду в Нью-Йорке траурная церемония в память о жертвах терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года.

Американский лидер Дональд Трамп объявил 11 сентября Днем патриота и призвал граждан приспустить флаги в память о гражданах, погибших в результате атаки террористов на башни Всемирного торгового центра.

"Я призываю все департаменты, агентства и ведомства США приспустить флаги на День патриота в память о людях, погибших 11 сентября 2001 года", - говорится в сообщении, размешенном на сайте Белого дома.

Напомним, 11 сентября 2001 года произошел самый крупный теракт в истории. Погибли 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Два угнанных террористами пассажирских самолета врезались в "башни-близнецы".