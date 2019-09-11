Предсказаны катастрофические последствия извержения Йеллоустона для России и США

Извержение Йеллоустонского супервулкана будет иметь катастрофические последствия не только для Соединенных Штатов, но и Российской Федерации. Об этом говорится в материале, появившемся в блогосфере.

Как предсказывает один из каналов в «Яндекс. Дзен», извержение грозит США разрушениями и бедствиями, сравнимыми с ядерным конфликтом. Человеческие жертвы могут перевалить за 100 млн человек. К ним приведет не только излияние лавы, но последующие цунами и землетрясения, а также голод.

Извержение Йеллоустона способно привести к малому Ледниковому периоду. В этом случае российские Сибирь и Дальний Восток превратятся в безжизненную пустыню, прогнозируется в публикации.