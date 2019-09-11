Правительство Латвии может уйти в отставку?

Сегодня премьер-министр в интервью латвийским СМИ сказал, что правительство близко к достижению соглашения по проекту государственного бюджета на следующий год. Но теоретически соглашение может быть и не достигнуто. Что тогда?

Если правительство Латвии не достигнет соглашения в вопросах бюджета, то оно может уйти в отставку. Разговоры такие идут, но насколько они реальны?

Г-н премьер Кришьянис Кариньш отметил, что формирование бюджета – несомненно сложная работа.

«Из всех ситуаций, в которых я побывал, то не самая простая».

Как стало известно, партнерам по коалиции ее не удалось согласовать приоритеты на следующий год, но все надеются, что компромисс будет найден.

По расчетам Минфина, бюджет в 2020 году составит 178, 1 млн евро, из них 152, 6 млн планируется выделить на приоритеты министерств, а 25,5 млн евро – на приоритеты независимых учреждений.

Уйдет ли правительство Латвии в отставку?

Комментарий политолога Яниса Григалиса.

«Я не думаю, что правительство уйдет в отставку. Просто разговоры. Кому э то выгодно? Никому. Разговоры ходят давно. Пусть говорят. То, что бюджет не могут ее сформировать – факт. Договориться сложно. Вот это точно проблема. Актуальные моменты – повышение зарплат и учителям. А с этим дело обстоит плачевно? Что делать? Урезать доходы, большие доходы, руководству национальной латвийской авиакомпании, председателю правления железной дороги, «разобраться» с зарплатами в министерстве транспорта. Я могу перечислять бесконечно. Если все «собрать», то и вопрос решится. Сумасшедшие деньги получают все эти чиновники! Огромные. И при этом в долгах. Глава «эйрбалтик» г-н Гаусс получает больше миллиона и числится ее в должниках. Уму непостижимо! Конечно, он не откажется от своей зарплаты. И таких чиновников хватает. На то нужно правительству обратить внимание, а иначе к общему знаменателю еще долго не придут».