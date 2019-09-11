Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Украинский политический эксперт Вадим Карасев придумал способ возвращения Донбасса Украине без ведения боевых действий. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

По словам Карасева, Украина должна превратиться в «территорию процветания» с помощью реформ, экономической и политической модернизации. Если удастся добиться этого, Донецк и Луганск сами захотят вернуться под юрисдикцию Киева, процитировало аналитика интернет-издание «Новороссия».

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Ростислав Ищенко объяснил, почему Харьков и Одесса не пойдут по пути Донбасса и не поднимут восстание против украинской центральной власти.