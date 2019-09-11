Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Соединенные Штаты ожидает полное фиаско в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз появился на страницах СМИ.

Как пишет портал politros.com, китайское издание Sohu опубликовало материал, в котором констатируется усиление оборонной мощи Москвы. По некоторым параметрам Россия превосходит Штаты, полагает автор статьи. Согласно его точке зрения, если начнется война с «вооруженной до зубов» РФ, американская сторона потерпит поражение.

Ранее сегодня сообщалось, что зарубежные специалисты обозначили три возможные причины развязывания Третьей мировой. В данном списке, в частности, фигурирует хакерская атака.