Аналитик раскрыл причину нереальности антикиевского восстания в Харькове и Одессе
11 сентября 2019, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]
Харьковская и Одесская области не повторят судьбу Донбасса, антикиевское восстание в данных регионах нереально. Такую точку зрения высказал некоторое время назад политический эксперт Ростислав Ищенко.
Как объяснил аналитик, в Харькове, Одессе, а также Херсоне и Николаеве нет местных предпосылок для успешного восстания против центральной власти. Если данные предпосылки начнет создавать Россия, это не принесет ничего хорошего, процитировало Ищенко интернет-издание Украина.ру.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский политолог Константин Батозский допустил присоединение Донбасса к России после раздачи паспортов РФ населению региона.