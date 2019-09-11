Аналитик раскрыл причину нереальности антикиевского восстания в Харькове и Одессе

Харьковская и Одесская области не повторят судьбу Донбасса, антикиевское восстание в данных регионах нереально. Такую точку зрения высказал некоторое время назад политический эксперт Ростислав Ищенко.

Как объяснил аналитик, в Харькове, Одессе, а также Херсоне и Николаеве нет местных предпосылок для успешного восстания против центральной власти. Если данные предпосылки начнет создавать Россия, это не принесет ничего хорошего, процитировало Ищенко интернет-издание Украина.ру.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политолог Константин Батозский допустил присоединение Донбасса к России после раздачи паспортов РФ населению региона.