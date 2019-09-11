У Лукашенко объяснились за скандальную Tesla

Пресс-секретарь президента Белоруссии рассказал настоящую историю электромобиля Tesla в гараже Лукашенко. Ранее белорусский лидер заявил, что автомобиль ему подарил Илон Маск. Однако тот опроверг слова главы государства.

На самом деле, лукашенковская Tesla, просто, пришла с завода. В гараже президента Белоруссии есть одна из моделей электромобиля. Это стало поводом для слухов о подарке Александру Лукашенко от одного из бизнесменов.

«Президент отказался, потому как такая машину у него уже была», — сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Скандал с электромобилем Лукашенко разгорелся после того, как президент Белоруссии сказал, что машину ему подарил Илон Маск. Сам предприниматель эту информацию опроверг. Его ответ: «Uh no» даже стал модным трендом в Белоруссии.