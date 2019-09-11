Издание Le Parisien утверждает, что Шумахер находится в сознании в парижском госпитале
11 сентября 2019, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 11 сентября, французское издание Le Parisien заявило, что легендарный немецкий автогонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер сейчас находится в сознании в госпитале имени Жоржа Помпиду в Париже.
Журналисты утверждают, что семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" находится в отделении кардиологии, сообщает Le Parisien.
В минувший понедельник в СМИ появилась информация о переводе Михаэля Шумахера из госпиталя в Швейцарии во французское медучреждение.
Напомним, гонщик получил тяжелую черепно-мозговую травму в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах в Мерибеле. С сентября 2014 года Шумахер проходил реабилитацию на своей швейцарской вилле у Женевского озера.