Три возможные причины развязывания Третьей мировой войны обозначили эксперты

Зарубежные специалисты обозначили три возможные причины развязывания Третьей мировой войны. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет портал sterlegrad.ru, эксперты телеканала Fox News пришли к выводу, что новый глобальный конфликт может начаться из-за:

1. хакерской атаки, способной спровоцировать неконтролируемый ядерный удар;

2. торговой войны, идущей в настоящий момент между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой;

3. противостояния США и Северной Кореи.

Ранее в среду сообщалось, что Константин Сивков, бывший сотрудник Генштаба РФ, определил условие нападения НАТО на страну.