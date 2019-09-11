В Кремле заявили, что рано говорить о нормализации отношений России и Украины

В Кремле в среду, 11 сентября, заявили, что говорить о нормализации отношений России и Украины преждевременно. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков, комментируя публикацию издания "Коммерсантъ" о приостановке Киевом процесса расторжения двусторонних соглашений с Москвой, отметил, что рано говорить об "эффекте нормализации отношений". В Кремле, однако, подчеркнули, что повод для сдержанного оптимизма есть.

Пресс-секретарь Владимира Путина также призвал не загадывать, поскольку в данном вопросе предстоит кропотливая, сложная и ответственная работа.