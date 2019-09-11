В Кремле заявили, что рано говорить о нормализации отношений России и Украины
11 сентября 2019, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле в среду, 11 сентября, заявили, что говорить о нормализации отношений России и Украины преждевременно. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков, комментируя публикацию издания "Коммерсантъ" о приостановке Киевом процесса расторжения двусторонних соглашений с Москвой, отметил, что рано говорить об "эффекте нормализации отношений". В Кремле, однако, подчеркнули, что повод для сдержанного оптимизма есть.
Пресс-секретарь Владимира Путина также призвал не загадывать, поскольку в данном вопросе предстоит кропотливая, сложная и ответственная работа.