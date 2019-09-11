Что делают русские в Мозамбике?

По данным португальских СМИ, Мозамбике, на юге Африки, появились российские военнослужащие. Якобы они будут помогать местным воителям бороться с исламистами, которые подняли голову на севере страны. И зачем России понадобился Мозамбик?



Неудивительно, что информация из Мозамбика появилась именно у португальцев – до 1975 г. он был португальской заморской территорией и связи сохранились.



Пишут, что это связано с недавними соглашениями о военно-техническом сотрудничестве между Мозамбиком и РФ. Оно предусматривает прощение 95% ещё советского, безнадёжного долга этой стране. По современной методе Кремль увязывает такое послабление с обязательством по закупке вооружений и военной техники в России на эквивалентную или схожую сумму, а также с рядом соглашений об экономическом сотрудничестве. Так было в Ливии, Сирии и других местах.



Откуда вдруг такой интерес к Мозамбику, причём не только у России и её корпораций, но и у китайцев, активно окучивающих Африку? Дело в том, что у этого государства есть определённые перспективы, связанные с богатыми ресурсами. Там добываются уголь, бокситы, железная руда. Недавно в стране было открыто одно из крупнейших в мире месторождений природного графита. Он, конечно, синтезируется кучей способов, но добывать его дешевле. Есть там и месторождения рубинов и розовых сапфиров, причём крупных и высочайшего качества. Но куда интереснее наличие в Мозамбике нефти и газа. Газ, правда, имеется на весьма глубоководном шельфе. В целом республике предрекают шикарные перспективы вроде роста ВВП в течение пяти лет по 20–25% в год. Причём большая часть минеральных богатств находится именно в северных провинциях, где и были якобы замечены наши военные.



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