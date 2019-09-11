Зеленский подписал закон, который лишает депутатов неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 11 сентября, подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Подчеркивается, что вносятся изменения в статью 80 конституции страны.

Верховная рада Украины проголосовала за лишение депутатов неприкосновенности 3 сентября текущего года. Соответствующее решение в тот момент поддержали 373 парламентария при 300 минимально необходимых голосов, передает сегодня днем ТАСС.

Предполагается, что вышеуказанный закон об отмене неприкосновенности депутатов официально вступит в силу на украинской территории с будущего года.