Зеленский подписал закон, который лишает депутатов неприкосновенности
11 сентября 2019, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 11 сентября, подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Подчеркивается, что вносятся изменения в статью 80 конституции страны.
Верховная рада Украины проголосовала за лишение депутатов неприкосновенности 3 сентября текущего года. Соответствующее решение в тот момент поддержали 373 парламентария при 300 минимально необходимых голосов, передает сегодня днем ТАСС.
Предполагается, что вышеуказанный закон об отмене неприкосновенности депутатов официально вступит в силу на украинской территории с будущего года.