//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире 13+

На Украине допустили присоединение Донбасса к России после раздачи паспортов РФ

11 сентября 2019, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине допустили присоединение Донбасса к России после раздачи паспортов РФ
фото: Alexander Rekun / globallookpress.com

Украинский политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский спрогнозировал дальнейшие шаги Москвы в отношении Донбасса после раздачи его жителям российских паспортов.

Раскрыто возможное будущее ДНР и ЛНР в случае их возвращения под контроль Киева

Раскрыто возможное будущее ДНР и ЛНР в случае их возвращения под контроль Киева

По словам эксперта, возможны два варианта развития ситуации. Батозский допустил, что РФ может присоединить территории, контролируемые властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Второй сценарий – признание независимости республик со стороны Москвы, процитировал аналитика интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в среду сообщалось, что украинский журналист Роман Скрыпин предсказал вероятное будущее Донецка и Луганска в случае их возвращения под контроль Киева.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ДЦ

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//Политика

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон специально скрывал истинное расположение дел в американской администрации, чтобы лишний раз обвинить Россию.

//В мире

Зеленский подписал закон, который лишает депутатов неприкосновенности

Зеленский подписал закон, который лишает депутатов неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 11 сентября, подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Подчеркивается, что вносятся изменения в статью 80 конституции страны.

//В мире

Меркель: США больше не будут играть роль защитника Европы

Меркель: США больше не будут играть роль защитника Европы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Соединенные Штаты Америки больше не будут автоматически защищать Европу, вследствие чего ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения своей безопасности.

//В мире

Эксперт оценил слова британского генерала об угрозе новой "Большой игры" с РФ

Эксперт оценил слова британского генерала об угрозе новой "Большой игры" с РФ

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в среду, 11 сентября, оценил слова британского генерала Патрика Сандерса о возможности новой "Большой игры" с Россией.

//В мире

Шварцнеггер убежден, что Трамп мечтает быть похожим на него

Шварцнеггер убежден, что Трамп мечтает быть похожим на него

Бывший губернатор американского штата Калифорния и популярный голливудский актер Арнольд Шварценеггер убежден, что действующий президент США Дональд Трамп втайне мечтает быть похожим на него.

//Новости СМИ2

//Общество

На Сахалине спасли пациента, сердце которого не билось 25 минут

На Сахалине спасли пациента, сердце которого не билось 25 минут

В Сахалинской областной больнице врачи смогли сделать практически невозможное. Согласно последней информации, медики вернули к жизни пациента, сердце которого не работало в течение 25 минут.

//Шоу-бизнес

"Когда еще в церковь зайдешь в короне?" - Собчак и Богомолов намерены венчаться

"Когда еще в церковь зайдешь в короне?" - Собчак и Богомолов намерены венчаться

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов не только распишутся в ЗАГСе, сыграют свадьбу, но и будут венчаться в церкви. Свадьба знаменитостей намечена на пятницу, 13 сентября.

//Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская не узнала радикально сменившего имидж Шаляпина

Цымбалюк-Романовская не узнала радикально сменившего имидж Шаляпина

Пианистка, бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не узнала своего возлюбленного Прохора Шаляпина с новой прической. Артист недавно кардинально сменил свой имидж.

//Шоу-бизнес

Иван Ургант похвалился красавицей-женой и надёжным браком с бывшей одноклассницей

Иван Ургант похвалился красавицей-женой и надёжным браком с бывшей одноклассницей

Популярный телеведуший Иван Ургант опубликовал редкое фото с красавицей-женой. Наталья Кикнадзе - бывшая одноклассница Урганта-младшего. Она стала второй женой Ивана.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Одно из китайских изданий опубликовало материал, в котором констатируется усиление оборонной мощи Москвы. По некоторым параметрам Россия превосходит Соединенные Штаты, полагает автор статьи.

//В мире

Аналитик раскрыл причину нереальности антикиевского восстания в Харькове и Одессе

Аналитик раскрыл причину нереальности антикиевского восстания в Харькове и Одессе

Харьковская и Одесская области не повторят судьбу Донбасса, антикиевское восстание в данных регионах нереально. Такую точку зрения высказал некоторое время назад политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Общество

В Минфине рассказали, как россияне смогут управлять своими добровольными пенсионными взносами

В Минфине рассказали, как россияне смогут управлять своими добровольными пенсионными взносами

Министерство финансов разработало законопроект о гарантированном пенсионнои продукте. Замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что теперь граждане, присоединившиеся к новой системе, смогут управлять своими взносами.

//Общество

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 11 сентября заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", но для других это далекая перспектива.

//Непознанное

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Ванга предсказала, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сразит серьезный недуг, который станет причиной смерти политика. Соответствующее утверждение содержится в информации, появившейся в сети.

//Общество

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков. Штаты приняли санкции против двух сотрудников регионального управления CКР в Сургуте.

//Происшествия

В Калининграде мужчина погиб из-за поджога биотуалета

В Калининграде мужчина погиб из-за поджога биотуалета

Неизвестные злоумышленники подожгли биотуалет неподалеку от стройплощадки на улице Павлика Морозова в Калининграде. В результате пожара, согласно последней информации источников, погиб мужчина.

//Жаркое из блогов

Роботы над волнами

Роботы над волнами

Военные исследования в области моделирования столкновений на море выявили необходимость иметь эффективную противоавианосную составляющую, позволяющую бороться с авианосной ударной группировки (АУГ) вероятного противника на дальностях, превышающих боевой радиус их самолётов.

//Общество

Дарья Донцова предлагает вернуть в школы дисциплину "Закон Божий"

Дарья Донцова предлагает вернуть в школы дисциплину "Закон Божий"

Известная российская писательница Дарья Донцова предлагает вернуть в школы, где учатся дети из православных семей, дисциплину "Закон Божий". Она считает, что занятие должно быть факультативным.

//В мире

У Лукашенко объяснились за скандальную Tesla

У Лукашенко объяснились за скандальную Tesla

Пресс-секретарь президента Белоруссии рассказал настоящую историю электромобиля Tesla в гараже Лукашенко. Ранее белорусский лидер заявил, что автомобиль ему подарил Илон Маск. Однако тот опроверг слова главы государства.

//Общество

Малоимущим будут оказывать адресную помощь, бездумно распылять деньги власти не намерены

Малоимущим будут оказывать адресную помощь, бездумно распылять деньги власти не намерены

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, как правительство планирует бороться с бедность, как помогать малоимущим гражданам. Власти не должны делать ставку на "заливание этой проблемы деньгами".

//В мире

Издание Le Parisien утверждает, что Шумахер находится в сознании в парижском госпитале

Издание Le Parisien утверждает, что Шумахер находится в сознании в парижском госпитале

В среду, 11 сентября, французское издание Le Parisien заявило, что легендарный немецкий автогонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер сейчас находится в сознании в госпитале имени Жоржа Помпиду в Париже.

//Общество

В Марий Эл появились «бабушки на час»

В Марий Эл появились «бабушки на час»

В марийском городе Звенигово появилась услуга «бабушек по вызову». У каждой старушки, участницы проекта, есть справка об отсутствии инфекционных заболеваний. Проект реализовали местные социальщики, чтобы одновременно помочь молодым людям и найти занятие пенсионеркам.

//Общество

В Башкирии автоледи не заметила поезд. В результате погибла ее 6-летняя дочь

В Башкирии автоледи не заметила поезд. В результате погибла ее 6-летняя дочь

В Башкортостане 10 сентября около 16 часов 33-летняя автоледи, управляя легковым автомобилем ВАЗ 2112, подъехала к неохраняемому регулируемому железнодорожному переезду перегона Аккуль - Акбаш.

//В мире

Три возможные причины развязывания Третьей мировой войны обозначили эксперты

Три возможные причины развязывания Третьей мировой войны обозначили эксперты

Зарубежные специалисты обозначили три возможные причины развязывания Третьей мировой войны. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала видео, как ее младшая дочь исполнила песню Димы Билана

Екатерина Климова показала видео, как ее младшая дочь исполнила песню Димы Билана

Актриса Екатерина Климова показала видео, как ее младшая дочь Изабэлла Месхи исполнила песню Димы Билана. Катя запечателела момент, когда ее маленькая дочь поет прямо на улице песню Димы Билана «Держи».

//Общество

Сбой зафиксирован в работе соцсети "ВКонтакте"

Сбой зафиксирован в работе соцсети "ВКонтакте"

В среду, 11 сентября, сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте". Жители России сообщают в поддержку платформы о разных проблемах, с которыми они сталкиваются при пользовании сайтом.

//В мире

В Кремле заявили, что рано говорить о нормализации отношений России и Украины

В Кремле заявили, что рано говорить о нормализации отношений России и Украины

В Кремле в среду, 11 сентября, заявили, что говорить о нормализации отношений России и Украины преждевременно. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

//Новости партнеров

//Общество

Истребитель МиГ-31БМ совершил вынужденную посадку в аэропорту Большое Савино в Перми

Истребитель МиГ-31БМ совершил вынужденную посадку в аэропорту Большое Савино в Перми

Истребитель МиГ-31БМ в среду, 11 сентября, совершил вынужденную посадку в аэропорту Большое Савино в Пермском крае. В результате авиационного происшествия с военным самолетом никто не пострадал.

//В мире

На Украине допустили присоединение Донбасса к России после раздачи паспортов РФ

На Украине допустили присоединение Донбасса к России после раздачи паспортов РФ

Украинский политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский спрогнозировал дальнейшие шаги Москвы в отношении республик Донбасса после раздачи их жителям российских паспортов.

//В мире

Что делают русские в Мозамбике?

Что делают русские в Мозамбике?

По данным португальских СМИ, Мозамбике, на юге Африки, появились российские военнослужащие. Якобы они будут помогать местным воителям бороться с исламистами, которые подняли голову на севере страны. И зачем России понадобился Мозамбик?

//Общество

В Екатеринбурге хирурга со стажем хотят перевести в лифтеры

В Екатеринбурге хирурга со стажем хотят перевести в лифтеры

В российском реестре профессий пора вводить новую должность хирург-лифтер. Руководство одной из больниц Екатеринбурга решило перевести работавшего в гинекологии хирурга с 19-летним стажем в лифтеры либо уборщики.

//Политика

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила победу на выборах Александра Беглова

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила победу на выборах Александра Беглова

Избирательная комиссия Петербурга утвердила результаты выборов губернатора. Победу на выборах одержал врио главы северной столицы Александр Беглов. На выборах за него проголосовали 64,44% избирателей.

//Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес планирует стать матерью в третий раз

50-летняя Дженнифер Лопес планирует стать матерью в третий раз

50-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес заявила, что планирует стать матерью в третий раз. О своем намерении мировая звезда рассказала в телешоу известной в Америке журналистки Ходы Котб.

//Новости СМИ2

//Происшествия

На "красной ветке" московского метро пассажир погиб после падения на рельсы

На "красной ветке" московского метро пассажир погиб после падения на рельсы

На Сокольнической линии Московского метрополитена в среду, 11 сентября, произошло ЧП с пассажиром. К настоящему момент движение на участке "красной ветки" столичной подземки введено в график.

//Здоровье

Четыре правила снижения артериального давления без лекарств раскрыли специалисты

Четыре правила снижения артериального давления без лекарств раскрыли специалисты

Специалисты рассказали, каким правилам нужно следовать, чтобы снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в блогосфере.

//Экономика

Рекордные уловы рыбы - на экспорт, а россиянам достаются хвосты и головы

Рекордные уловы рыбы - на экспорт, а россиянам достаются хвосты и головы

В августе Росстат порадовал отчётом о бурном росте потребления рыбы на российских просторах. По их статистике, страсть к рыбе у населения разрослась до таких масштабов, что в пересчёте на каждого годовое потребление подскочило до 21,7 килограмма.

//Шоу-бизнес

Елизавета Боярская «наигралась» в актерскую профессию и дала себе новую установку

Елизавета Боярская «наигралась» в актерскую профессию и дала себе новую установку

Елизавета Боярская - актриса театра и кино, жена актера Максима Матвеева и мама двух сыновей. "В каком-то смысле в актерскую профессию я уже наигралась", — сделала неожиданное признание Елизавета.

//Происшествия

Пассажирский автобус загорелся в Москве

Пассажирский автобус загорелся в Москве

Утром в среду, 11 сентября, стало известно, что в Москве на шоссе Энтузиастов загорелся автобус. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники пресс-службы МЧС столицы.

//Политика

Украина приостановила разрыв с Россией?

Украина приостановила разрыв с Россией?

Официальный Киев прекратил направлять Москве извещения о выходе из договоров. Об этом сообщил «Коммерсант». РБК уточнил в Совете Федерации обнародованную информацию. Там тенденцию назвали позитивной, однако о паузе в разрыве ничего не слышали.

//Новости МирТесен

//В мире

Счетная палата выявила нарушения на сотни миллиардов рублей при исполнении бюджета за 2018 год

Счетная палата выявила нарушения на сотни миллиардов рублей при исполнении бюджета за 2018 год

Счетная палата выявила нарушения на сотни миллиардов рублей при исполнении бюджета за 2018 год. Объем нарушений, выявленных при проверке исполнения бюджета за 2018 год, составил 426,2 миллиарда рублей.

//Криминал

Они входили без стука в московские окна

Они входили без стука в московские окна

В столице задержали банду, которая занималась грабежами, работая под видом промышленных альпинистов.

//В мире

СМИ: Елизавета II спит на простынях 22-летней давности, а порванные перешивает на наволочки

СМИ: Елизавета II спит на простынях 22-летней давности, а порванные перешивает на наволочки

Королева Великобритании Елизавета II во многом является примером для подражания. Она бережет каждую "копейку", спит на простынях 22-летней давности, а порванные не выбрасывает, а перешивает.

//В мире

Раскрыто возможное будущее ДНР и ЛНР в случае их возвращения под контроль Киева

Раскрыто возможное будущее ДНР и ЛНР в случае их возвращения под контроль Киева

Украинский журналист Роман Скрыпин предсказал, какое будущее может ждать республики Донбасса в случае их возвращения под киевскую юрисдикцию. Точка зрения эксперта приведена в публикации, появившейся в сети.

//Общество

Две машины и мотоцикл столкнулись на Ленинградском проспекте, в ДТП пострадал байкер

Две машины и мотоцикл столкнулись на Ленинградском проспекте, в ДТП пострадал байкер

Два автомобиля и мотоцикл столкнулись в среду на Ленинградском проспекте, д. 29, стр. 1. Произошло столкновение автомобилей BMW и Nissan и мотоцикла. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

//Общество

Синоптики сообщили, что бабье лето закончится в выходные

Синоптики сообщили, что бабье лето закончится в выходные

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда на бабьем лете в столице можно будет поставить точку. Согласно последним данным, это случится уже в грядущие выходные.

//Здоровье

Пять симптомов надвигающегося инфаркта миокарда перечислили врачи

Пять симптомов надвигающегося инфаркта миокарда перечислили врачи

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили симптомы, которые свидетельствуют о приближении инфаркта миокарда. Об этом идет речь в материале, который появился некоторое время назад в российской блогосфере.

//Общество

Милонов призвал разрешать артистам, замеченным в употреблении запрещенных веществ, выступать только в банях и саунах

Милонов призвал разрешать артистам, замеченным в употреблении запрещенных веществ, выступать только в банях и саунах

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал разрешать артистам, замеченным в употреблении запрещенных веществ, выступать только в банях или саунах. По мнению депутата, тем, кого обвиняют в наркотиках, нужно сдавать тест.

//Происшествия

"Нападение" на инкассаторов в Московской области оказалось учениями

"Нападение" на инкассаторов в Московской области оказалось учениями

В среду, 11 сентября, стало известно, что информация о нападении на инкассаторов и хищении у них денег в Московской области является ложной. Согласно последним данным, на самом деле это были учения.

//Шоу-бизнес

Представитель Розенбаума сообщил о состоянии артиста после многочасовой операции

Представитель Розенбаума сообщил о состоянии артиста после многочасовой операции

Представитель Александра Розенбаума сообщил о состоянии народного артиста после перенесенной операции. Продюсер артиста Белла Купсина рассказала, что Розенбаум чувствует себя после операции хорошо.

//Непознанное

Предсказание Ванги об итогах Третьей мировой войны обнародовали в интернет-СМИ

Предсказание Ванги об итогах Третьей мировой войны обнародовали в интернет-СМИ

Болгарская ясновидящая Ванга в 1960-х годах сделала предсказание о Третьей мировой войне. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественной интернет-прессы.

//В мире

Без воды осталась почти половина жителей Львова

Без воды осталась почти половина жителей Львова

Почти половина жителей Львова осталась без воды из-за аварии на водопроводе. Согласно последней информации, проблема коснулась трех районов города, в том числе самого крупного – Сиховского.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры