На Украине допустили присоединение Донбасса к России после раздачи паспортов РФ

Украинский политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский спрогнозировал дальнейшие шаги Москвы в отношении Донбасса после раздачи его жителям российских паспортов.

По словам эксперта, возможны два варианта развития ситуации. Батозский допустил, что РФ может присоединить территории, контролируемые властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Второй сценарий – признание независимости республик со стороны Москвы, процитировал аналитика интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в среду сообщалось, что украинский журналист Роман Скрыпин предсказал вероятное будущее Донецка и Луганска в случае их возвращения под контроль Киева.