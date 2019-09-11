Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в среду, 11 сентября, оценил слова британского генерала Патрика Сандерса о возможности новой "Большой игры" с Россией.

Глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании ранее призвал чрезвычайный кабинет при правительстве (COBRA) перейти на круглогодичный режим работы из-за "угрозы" со стороны РФ.

В беседе с RT Шатров отметил, что некоторые политические и военные деятели Соединенного Королевства сейчас вспоминают времена Британской империи, в частности, "Большую игру". Эксперт полагает, что напоминание о великом историческом прошлом страны – это попытка объяснить "неадекватное поведение" в отношении России.

По словам Шатрова, когда Дональд Трамп стал президентом США, соперничество Лондона и Вашингтона активизировалось, так как британские власти хотят перехватить у Штатов роль мирового лидера.