Счетная палата выявила нарушения на сотни миллиардов рублей при исполнении бюджета за 2018 год. Данные о размере нарушений приводятся в отчете аудиторов Счетной палаты. Объем нарушений, выявленных при проверке исполнения бюджета за 2018 год, составил 426,2 миллиарда рублей.

По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1 процента.

В отчете Счетной палаты указано, что самый большой объем нарушений в прошлом году выявлен при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями - 73,6 млрд рублей, при госзакупках - 18,7 млрд рублей, неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни - 308 млн рублей, использовании средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата - 9,1 млн рублей, объем иных нарушений - 16,4 млн рублей.

Аудиторы заметили, что ни одна из госпрограмм в прошлом году не была исполнена с высокой степенью эффективности.

По оценке Счетной палаты, средний уровень эффективности установлен по 21 госпрограмме, низкий уровень эффективности - по 7 госпрограммам. Высокий уровень эффективности по госпрограммам вообще не установлен. Не подлежали оценке эффективности 12 госпрограмм, у которых доля показателей, не имевших фактического значения, в общем объеме показателей превышает 10%.

Счетная палата привела в отчете ряд основных показателей.

Так в 2018 году бюджет был исполнен с профицитом впервые с 2011 года.

Профицит составил 2,74 трлн руб., что на 602,7 млрд руб. или на 28,2% больше показателя, установленного в Федеральном законе о бюджете. Доля ненефтегазового дефицита по отношению к ВВП сократилась на 1,8 процентного пункта (до 6,1% ВВП). Последний раз показатель менее 6% был в 2007 году (3,5%).