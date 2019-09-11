СМИ: Елизавета II спит на простынях 22-летней давности, а порванные перешивает на наволочки

Королева Великобритании Елизавета II во многом является примером для подражания. Она бережет каждую "копейку", спит на простынях 22-летней давности, а порванные не выбрасывает, а перешивает.

Кровать Ее Величества застилают бельем, которое использовалось на королевской яхте "Британия" – она была снята с эксплуатации в 1997 году. Елизавета II предпочитает не выкидывать истончившиеся простыни и пододеяльники, а просит перешивать их на наволочки.

Кроме того, глава семьи британских монархов носит одни и те же сумочки в течение 40 лет, а в Букингемском дворце требует использовать только энергосберегающие лампочки. Она также собирает старые газеты, отдает макулатуру рабочим, чтобы те измельчили ее и создали мягкий настил для лошадей, сообщает издание Express, ссылаясь на источники.