Раскрыто возможное будущее ДНР и ЛНР в случае их возвращения под контроль Киева

Украинский журналист Роман Скрыпин предсказал, какое будущее может ждать республики Донбасса в случае их возвращения под киевскую юрисдикцию. Точка зрения эксперта приведена в публикации, появившейся в русскоязычном интернет-сегменте.

По словам Скрыпина, в регионе необходимо провести «реальную зачистку», силовики должны выявить людей, причастных к антиукраинским действиям. Также следует объявить «карантинный период» для того, чтобы адаптировать территории, которые в настоящий момент контролируют власти ДНР и ЛНР, процитировал журналиста «ПолитНавигатор».

Ранее в среду сообщалось, что российский аналитик Сергей Марков обозначил главное условие возвращения Донецка и Луганска в состав Украины.