Шварцнеггер убежден, что Трамп мечтает быть похожим на него

Бывший губернатор американского штата Калифорния и популярный голливудский актер Арнольд Шварценеггер убежден, что действующий президент США Дональд Трамп втайне мечтает быть похожим на него.

Шварцнеггер в шутку заявил, что Трамп "влюблен в него", поскольку упорно продолжает нападать в соцсетях на экс-культуриста. В интервью журналу Men's Health актер констатировал, что президент США хочет стать похожим на него и добавил, что "такова действительность".

72-летний Арнольд Шварцнеггер также усомнился в том, что Дональд Трамп боится его, однако заявил, что миллиардер и политик раньше очень восхищался людьми с "накачанными торсами".