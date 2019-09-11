Меркель: США больше не будут играть роль защитника Европы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Соединенные Штаты Америки больше не будут автоматически защищать Европу, вследствие чего ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения своей безопасности.

Соответствующую информацию Ангела Меркель предоставила в субботу, 11 сентября, на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.

Канцлер Германии подчеркнула, что Европа связана ценностями с США, однако больше нет автоматизма в том, что Вашингтон будет играть роль европейского защитника. "Здесь нужен более значительный вклад Европы", – передает сегодня утром ТАСС слова Меркель.