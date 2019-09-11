Без воды осталась почти половина жителей Львова

Почти половина жителей Львова осталась без воды из-за аварии на водопроводе. Согласно последней информации, проблема коснулась трех районов города, в том числе самого крупного – Сиховского.

Водоснабжение было нарушено в 04:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Предполагается, что специалисты ликвидируют аварию не раньше 15.00 среды, передает 11 сентября, ТАСС. Пока не сообщается, что именно случилось с водопроводом.

Подчеркивается, что в оставшейся без водоснабжения части города проживает около 300 тысяч человек. Напомним, что общее население Львова составляет 700 тысяч человек.