Бывший сотрудник Генштаба РФ определил условие военного нападения НАТО на Россию

Константин Сивков, бывший сотрудник Генерального штаба РФ, назвал условие военного нападения Североатлантического альянса на Россию. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с представителями прессы.

По словам Сивкова, давшего интервью изданию «Взгляд», НАТО может начать наступление в том случае, если российские Вооруженные силы будут дезорганизованы настолько, что окажутся не в состоянии нанести гарантированный ядерный удар. Последнее станет возможным только в случае полного раздробления РФ, отметил экс-сотрудник Генштаба.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Владимир Онищенко вычислил предполагаемый район начала Третьей мировой войны.