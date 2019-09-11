Политолог из России назвал главное условие возвращения Донбасса в состав Украины

Сергей Марков, российский политический эксперт, рассказал, какие действия необходимо предпринять Киеву для того, чтобы вернуть контроль над территориями, занимаемыми самопровозглашенными ДНР и ЛНР. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с журналистами.

По словам Маркова, главное условие возвращения Донбасса в состав Украины – снятие угрозы террора в отношении населения региона. Для этого киевской власти необходимо наказать людей, ответственных за репрессивную политику, продолжающуюся с 2014 года, процитировало эксперта издание Украина.ру.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео уничтожения блиндажа армии ДНР на Светлодарской дуге.