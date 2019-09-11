Трамп принял решение продлить санкции за вмешательство в выборы США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение продлить санкционный режим в отношении некоторых иностранных держав в связи с их "вмешательством" в выборы на территории страны.

В администрации Белого дома уточнили, что не было каких-либо данных в пользу того, что другие страны могли оказать влияние на результаты подсчета голосов на выборах в США, однако некоторые государства якобы "исторически пытались использовать свободную и открытую политическую систему Штатов".

Как сообщает "Свободная пресса", Вашингтон считает вмешательство в избирательный процесс угрозой нацбезопасности. Американские власти планируют и дальше бороться с данным явлением.