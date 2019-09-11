Посол РФ рассказал, почему российские туристы все чаще гибнут в Турции

Посол Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов в минувший вторник, 10 сентября, рассказал, почему в последнее время увеличилось количество смертей россиян во время отдыха в этой стране.

В качестве одной из причин посол указывает значительно увеличившийся турпоток из России в Турцию, однако существуют и другие факторы, в частности, состояние здоровья.

Ерхов в беседе с РИА "Новости", сообщил, что в турецкие отели часто приезжают отдыхать люди преклонного возраста или граждане, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Туристы иногда не обращают внимания на то, что летом в Турции погодные условия существенно отличаются от российских – душно и жарко. Это приводит к инфарктам, инсультам и другим проблемам со здоровьем.

По мнению посла, не последнюю роль в гибели россиян и других путешественников играет злоупотребление алкоголем во время отпуска.