Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России
11 сентября 2019, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]
Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W во вторник, 10 сентября, провел полет над северо-западной границей России. Ресурс PlaneRadar определил, что самолет радиоэлектронной разведки Королевских Военно-воздушных сил Великобритании Boeing RC-135W бортовой номер ZZ666 в 14:05 (мск) пролетел над Латвией, Литвой и Эстонией, приблизился к российской границе и начал разведывательный полет у границ Ленинградской и Псковской областей, - сообщает kp.ru.
Британский самолет-разведчик шпионил несколько часов, изучая территории двух российских областей.
Около 17:20 Boeing приблизился к Калининградской области и Беларуси. В 18:35 самолет развернулся и направился на аэродром базирования.
14:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 10 сентября 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, Королевских ВВС Великобритании???????? , #Boeing RC-135W #Rivet #Joint, бортовой номер #ZZ666 , позывной #RRR7228 , производит разведывательный полёт около границ Ленинградской???????? и Псковской???????? областей.#RAF #RC135W pic.twitter.com/qM8qi2GvKL