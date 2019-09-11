Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W во вторник, 10 сентября, провел полет над северо-западной границей России. Ресурс PlaneRadar определил, что самолет радиоэлектронной разведки Королевских Военно-воздушных сил Великобритании Boeing RC-135W бортовой номер ZZ666 в 14:05 (мск) пролетел над Латвией, Литвой и Эстонией, приблизился к российской границе и начал разведывательный полет у границ Ленинградской и Псковской областей, - сообщает kp.ru.

Британский самолет-разведчик шпионил несколько часов, изучая территории двух российских областей.

Около 17:20 Boeing приблизился к Калининградской области и Беларуси. В 18:35 самолет развернулся и направился на аэродром базирования.