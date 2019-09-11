Правительство Японии ушло в отставку в полном составе во время проведения экстренного заседания. Роспуск кабмина связан с кадровыми перестановками, которые предстоит провести премьер-министру Японии Синдо Абэ, - сообщает kp.ru.

Премьер Абэ принял заявления об отставке от членов правительства. Свои должности сохранят только генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно станет министром экономики, главой МИДа назначен министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги. Два сотрудника, занимавшие министерские посты в прежних составах правительства, вернутся в него. Еще 13 человек войдут в состав кабмина впервые. Новый состав правительства объявят в среду, 11 сентября, во второй половине дня.

И в итоге состав нового кабмина утвердит император Японии.