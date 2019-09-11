Украинские власти приостановили расторжение двусторонних соглашений с Россией

Украина под руководством президента Владимира Зеленского приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, разивавшийся при бывшем главе государства Петре Порошенко.

Украинские власти перестали направлять России уведомления о расторжении договоров, в том числе и по СНГ, - пишет "Коммерсантъ".

В последний раз информация о том, сколько соглашений с Россией Киев уже расторг, а сколько собирается денонсировать, появлялась прошлой осенью.

Из двусторонних соглашений последними денонсированными по инициативе украинской стороны документами стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной (1 апреля 2019 года) и межправительственное соглашение "Об обмене правовой информации" (6 февраля 2019 года). Из соглашений по СНГ Киев последний раз выходил 1 июля 2019 года.

В МИД РФ предполагают, что приостановка процесса расторжения соглашений может быть связана с кадровыми перестановками в украинском правительстве после назначения 29 августа Алексея Гончарука.

Напомним, при Петре Порошенко Украина в первую очередь начала разрывать с Россией договоренности, касающиеся сферы безопасности — сотрудничества