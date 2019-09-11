Глава Объединенного командования вооруженных сил Патрик Сандерс накануне заявил, что существует угроза новой "Большой игры" с Россией. По словам генерала, ее может возобновить именно Москва.

Сандерс убежден, что Чрезвычайному кабинету при британском правительстве (COBRA) следует перейти на круглогодичный режим работы из-за данной угрозы, передает издание The Telegraph . Генерал подчеркнул, что современная война ведется одновременно на поле боя и в киберпространстве, что делает ее более сложной.

Напомним, "Большая игра" – это термин из истории, под которым подразумевается политическое и дипломатическое противостояние между Британской и Российской империями на протяжении большей части XIX века вокруг Афганистана и некоторых территорий в Центральной и Южной Азии.