В Британии молодоженов обокрали сразу после торжества

В Великобритании в графстве Норт-Йоркшир молодожены отметили бракосочетание. Однако уже на следующий день выяснилось, что новобрачные остались без подарков, свидетельства, авто и.. медового месяца.

Наутро после свадьбы молодым позвонили организаторы с сообщением о том, что накануне неизвестные преступники ограбили три свадебные площадки. В итоге новоиспеченные супруги лишились подарков, свидетельства о браке, а также конвертов с деньгами.

Кроме того, преступники угнали автомобиль BMW X5, которой принадлежит отцу жениха. Именно в салоне данного авто лежал документ, свидетельствующий о заключении брака между молодыми людьми. Полиция отмечает, что уже нашла угнанную машину.

Пара надеется, что правоохранители смогут отыскать и другие похищенные вещи. Оданко, медовый месяц молодоженов, скорее всего, уже безнадежно испорчен, ведь деньги из конвертов планировалось потратить как раз на свадебное путешествие.