Медведчук не поверил в принятый на Украине закон об импичменте президента

Украинский политик Виктор Медведчук раскритиковал идею нового закона об импичменте президента. По его словам, прямой необходимости в таком законе нет, а его принятие – не более чем пиар.

«Да, действительно, был принят закон, так называемый, об импичменте президента… Весь этот законопроект – это только название. Это очередной пиар-ход сегодняшней власти. И мне очень не хочется без оснований, без аргументов критиковать эту власть», - заявил Медведчук.

Он отметил, что механизм импичмента главы государства действовал бы в любом случае, вне зависимости от принятия закона, а подобный ход новой власти Украины больше похож на пиар, передаёт РИА Новости.