Под бывшей ставкой Гитлера обнаружили тайный подземный бункер

Ученые киевского Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии обнаружили на территории разрушенной ставки Гитлера Werwolf под Винницей подземные сооружения в четыре этажа, пишет ТАСС.

"Остатки взорванных бункеров могут сегодня видеть все. Но теперь мы можем утверждать, что там есть и подземные помещения, - сказала директор Винницкого областного краеведческого музея Екатерина Высоцкая.

О том, что именно находится в глубинах данного бункера - специалистам пока неизвестно. Выяснить это ученым мешают находящиеся чуть выше строения газы - аргон, от которого человек теряет сознание, и радон.

Werwolf - одна из ставок Гитлера, построенная в 1942 году на оккупированной территории Украины в районе поселка Стрижавка. Она представляла собой целый комплекс как наземных, так и подземных сооружений.