Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона

Президент Америки Дональд Трамп решил, что страна больше не нуждается в услугах Джона Болтога, о чём и сообщил теперь уже бывшему советнику по нацбезопасности.

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Президент США рассказал, что сообщил Болтону о своём решении вечером в понедельник и поблагодарил его за службу, передаёт РИА Новости. При этом Трамп сообщил, что назовёт имя своего нового советника по нацбезопасности в течение следующей недели.

«Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром», - объяснил Дональд Трамп.