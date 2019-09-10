Приезд Елены Ханги в Эстонию обернулся скандалом

На эстонском ТВ-канале ETV+ ведущей Елене Ханге пришлось оправдываться на тему «понаехали»: один из участников дискуссии упрекнул ее в том, что Елена приехала работать в Эстонию и отбирает «хлеб» у местных журналистов.

В ходе программы Елена обратилась с вопросом к тренеру Дмитрию Удрасу: «Вы рассказали нашему редактору, что с украинцами, которые проживают в Эстонии, можно мириться. Даже с мусульманами. Но приезд Ханги – ужас-ужас! Чем я вас так травмирую? Что вас смущает в людях африканского происхождения?»

Тренер незамедлительно ответил ведущей: «Естественно, что приехав сюда, вы отбираете работу у наших профессиональных журналистов».

Елена не заставила себя ждать с ответом: «Я не мигрант! Успокойтесь!»

Но Дмитрий Удрас не унимался: «Я вам не верю! Россия- ваша родина. Но у вас есть и американское гражданство. Зачем оно вам?»

«Мои дедушка и бабушка приехали из Америки – из Миссисипи. Когда в советское время нужно было отмечать в анкетах свое происхождение, то я отмечала: из рабов»,- парировала Елена.