Приезд Елены Ханги в Эстонию обернулся скандалом
10 сентября 2019, 18:20 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]
На эстонском ТВ-канале ETV+ ведущей Елене Ханге пришлось оправдываться на тему «понаехали»: один из участников дискуссии упрекнул ее в том, что Елена приехала работать в Эстонию и отбирает «хлеб» у местных журналистов.
В ходе программы Елена обратилась с вопросом к тренеру Дмитрию Удрасу: «Вы рассказали нашему редактору, что с украинцами, которые проживают в Эстонии, можно мириться. Даже с мусульманами. Но приезд Ханги – ужас-ужас! Чем я вас так травмирую? Что вас смущает в людях африканского происхождения?»
Тренер незамедлительно ответил ведущей: «Естественно, что приехав сюда, вы отбираете работу у наших профессиональных журналистов».
Елена не заставила себя ждать с ответом: «Я не мигрант! Успокойтесь!»
Но Дмитрий Удрас не унимался: «Я вам не верю! Россия- ваша родина. Но у вас есть и американское гражданство. Зачем оно вам?»
«Мои дедушка и бабушка приехали из Америки – из Миссисипи. Когда в советское время нужно было отмечать в анкетах свое происхождение, то я отмечала: из рабов»,- парировала Елена.