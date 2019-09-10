Реквием по свободе: 11 сентября 2001 года

Восемнадцать лет назад в США произошла серия координированных терактов, организованных группировкой “Аль-Каида” (запрещенная в России организация). Что это событие значило для мирового сообщества?

Четыре авиалайнера, направляющиеся в Калифорнию, были захвачены террористами уже в воздухе. Самолет авиакомпании “American airlines”, направлявшийся из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в северную башню Всемирного торгового центра, а лайнер авиакомпании “United airlines”, следовавший по аналогичному маршруту, был направлен в южную. Спустя 55 минут после попадания в ВТЦ самолет, летящий из Вашингтона, врезался в здание Пентагона. Четвертый самолет, следовавший рейсом 93, не долетел до цели и упал в 130 километрах к юго-востоку от Питтсбурга. Предположительно, целью террористов был Капитолий. Согласно данным с черного ящика рейса 93, пассажиры предприняли попытку завладеть самолетом после того, как узнали, что два лайнера врезались в башни ВТЦ. Террористы использовали против пассажиров и экипажа холодное оружие и слезоточивый газ.

После столкновения с башнями-близнецами Федеральное авиационное управление США закрыло аэропорты Нью-Йорка и запретило все полеты. В 10 часов начали рушиться башни ВТЦ и началась эвакуация сотрудников штаб-квартиры ООН. Третье здание комплекса ВТЦ разрушилось из-за пожара. В результате теракта погибли 2977 человек, и ещё 24 пропало без вести.

Но что стало причинами трагедии?

Еще в день теракта власти США заявили, что ответственность лежит на Усаме бен Ладане, главе международной террористической группировки “Аль-Каида” (запрещенная в России организация), которая была создана после ввода советских войск в Афганистан. Правительство Великобритании поддержало ФБР несмотря на то, что на тот момент бен Ладен отрицал свою причастность.

Однако эмир “Аль-Каиды” испытывал сильную неприязнь к США. Во время войны в Персидском заливе бен Ладен предложил свою помощь Саудовской Аравии, чьим поданным он являлся до 1994 года. Но король предпочел воспользоваться услугами Штатов, что было осуждено главой “Аль-Каиды”. Бен Ладен издавал фетвы (документ, в котором некое положение объясняется через Коран), где он неоднократно призывал к убийству американцев и началу джихада.

Более того, спустя два месяца после терактов американские войска обнаружили в пакистанском городе Джелалабаде кассету с видеозаписью, где бен Ладен признается, что знал о терактах. Однако арабисты сомневаются в корректности перевода видео на английский: он не везде совпадает с арабским текстом.

Усама бен Ладен признал свою ответственность незадолго до президентских выборов США в 2004 году

По данным MSNBC, эмир “Аль-Каиды” заявил, что поводом для терактов стало то, что “мы хотим вернуть свободу нашей нации”. Бен Ладен упоминал, что не потерпит несправедливости, которая, вероятно, выражается в активном участии США в жизни стран Ближнего Востока.

Комиссия 9/11 пришла к выводам, что США были атакованы из-за своих действий в исламском мире. Эксперт по контртерроризму Ричард Кларк считал, что спровоцировали такие направления внешней политики, как участие в войне Персидского залива, противостояния с СССР в Афганистане и усиление позиций Израиля.

Последствием терактов 11 сентября стало объявление войны против терроризма

Американские войска провели ряд вооруженных операций, в число которых входила и война в Ираке и Афганистане. Несмотря на ликвидацию “Аль-Каиды” и “Талибана” (запрещен в России), эти военные операции во многом дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке, оставив после себя разрушения и убытки. Новым витком этой борьбы можно считать противостояние ИГ (запрещено в РФ) и войну в Сирии.

Елизавета НЕУПОКОЕВА