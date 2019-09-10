Латвийский политик получил должность исполнительного вице-президента Еврокомиссии

Бывший вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в нынешнем составе будет исполнительным вице-президентом в сфере финансовых услуг и экономики.

Чем будет заниматься латвийский политик в Брюсселе?

Он будет координировать «вопросы экономики», которые действуют «на благо людей», а также займет пост комиссара по финансовым услугам.

«Я доволен новым назначением. Это означает, что у меня будет возможность закончить начатую работу над укреплением европейской экономики на фоне международных торговых конфликтах и замедления развития», - сказал г-н Домбровскис.

Политик также продолжит работу над дальнейшим развитием банковского союза и единого рынка капитала ЕС.

«Обеспечение финансовой стабильности имеет большое значение, в том числе и в контексте предстоящего выхода Великобритании из ЕС при том, что Лондон является европейским финансовым центром», - отметил политик.

Состав команды должен быть еще утвержден Советом ЕС, и все комиссары в конце сентября.