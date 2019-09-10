В Японии предложили слить в океан радиоактивную воду Фукусимы

Японские специалисты все еще находятся в поисках подходящего способа утилизации радиоактивной воды, которая копится в специальных наземных резервуарах на аварийной станции "Фукусима-1".

Компания Japan’s Tokyo Electric Power собрала более 1 миллиона тонн загрязненной воды из охлаждающих топливные сердечники трубок с тех пор, как завод был поврежден землетрясением и цунами в 2011 году.

Министр по защите окружающей среды Японии Есиаки Харада заявил, что часть радиоактивной воды с АЭС "Фукусима", возможно, необходимо сбросить в океан: к 2022 году у компании закончатся места для резервуаров.

"Правительство еще будет это обсуждать, но я бы хотел предложить свое простое решение", - подчеркнул Харада. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга назвал заявление министра "его личным мнением".