В Китае женщина продала новорожденных близнецов и купила телефон

В китайской провинции Чжэцзян правоохранительные органы арестовали мать, которая продала своих новорожденных близнецов для последующего усыновления. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает сайт AsiaOne.

Женщина рассказала, что ей пришлось пойти на подобный шаг из-за больших долгов и нехватки денег. Отец детей отказался от них и сбежал в неизвестном направлении, а родители отказались помогать, так как они были внебрачные.

Вырученные за продажу детей деньги китаянка потратила на новый телефон, оплату кредита и долгов отца близнецов. На данный момент оба биологических родителя малышей арестованы. Дети переданы на воспитание родителям матери.