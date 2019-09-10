Поклонская предостерегла освобожденного украинца Сенцова

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская обратилась к осужденному в РФ за терроризм Олегу Сенцову. После возвращения на Украину мужчина заявил, что теперь вернется в Крым «только на танках».

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Сенцов отметил, что не нужно воспринимать его слова буквально, передаёт РИА Новости. В ответ на это Поклонская отметила, что подобные заявления могут быть сделаны только от страха.

«Если так говорит, значит боится. Порядочные и простые люди к нам едут нормально, не в танках. А преступникам и террористам скажу, что им ни один танк мира не поможет, не стоит пытаться», - сказала российский депутат.