Нацблок Латвии считает, что магазин рэпера Тимати несет угрозу безопасности страны

Представитель нацблока Латвии Райвис Дзинтарс обратился в спецслужбы страны с просьбой проверить магазин рэпера Тимати в Риге. Политик считает, что одежда с «кремлевской тематикой» несет угрозу безопасности Латвии.

«В то время, когда Россия скрытно и открыто, используя все возможные средства, реализует свою агрессию против различных стран мира, начиная от влияния СМИ, включая латвийские, заканчивая оккупацией Крыма, не говоря уже об исторических аспектах, относящихся к оккупации стран Балтии, последствия чувствуются и сегодня, считаем, подобного рода популяризацию идеологической пропаганды в Латвии неприемлемой».

Данное письмо г-н Дзинтарс направил в службу безопасности Латвии.

Политик просит спецслужбы оценить следующие аспекты: нельзя ли квалифицировать действия данного коммерсанта, как составляющую часть агрессивной политики России и не создает ли это угрозу национальной безопасности страны.

По мнению представителей нацблока, если факты об угрозе подтвердятся, то следует прекратить в Латвии деятельность данного коммерсанта.